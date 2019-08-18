Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна

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Место рождения

село Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области

Дата рождения

15.06.1931

Дата смерти

18.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931

Отец: Палiй / Палий / Палько Иван Авраамович

Мать: Палий / Палько Мелания Семеновна

село Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышёв Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышёв Иван Степанович

Смерть
18.08.2019
Россия, село Сакмара, Оренбургская область
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