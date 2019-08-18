Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна
Место рождениясело Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области
Дата рождения15.06.1931
Дата смерти18.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931
село Ключёвка, Беляевского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышёв Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.2019
Россия, село Сакмара, Оренбургская область