Михайлов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1961
Дата смерти16.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1986
Сын: Михайлов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.2001