Михайлов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1961

Дата смерти

16.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1986

Сын: Михайлов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2001

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