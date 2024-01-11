Клюев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Леонид

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева (Кузнецова) Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1960

Сын: Клюев Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Клюева (Кузнецова) Зоя Михайловна

Заполярный, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.06.1960

Сын: Клюев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Клюева (Кузнецова) Зоя Михайловна

Заполярный, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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