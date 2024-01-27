(Konovaloff) Nora Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Konovaloff) Nora Jacob

(Konovaloff) Nora Jacob

Место рождения

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA

Дата рождения

11.07.1913

Дата смерти

30.03.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913

Отец: Konovaloff ?

Мать: ?

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Богданов Bogdonov Bogdanoff Jack John

Отец ребёнка: Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward

San Francisco, California
Бракосочетание
До 1937

Муж: Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward

California, United states
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward

Смерть
30.03.1981
Buena Park, Orange, California, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close