(Konovaloff) Nora Jacob
Место рожденияPhoenix, Maricopa, Arizona, USA
Дата рождения11.07.1913
Дата смерти30.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1913
Отец: Konovaloff ?
Мать: ?
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
20.09.1937
San Francisco, California
Бракосочетание
До 1937
California, United states
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward
Смерть
30.03.1981
Buena Park, Orange, California, USA