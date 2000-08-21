Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward

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Место рождения

in Russia

Дата рождения

24.01.1911

Дата смерти

21.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911

Отец: Богданов Bogdonoff Иссай Esi Иванович Ivan

Мать: Ульяна Ulana Васильевна «Louise» William

in Russia
Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Богданов Bogdonov Bogdanoff Jack John

Мать ребёнка: Nora Jacob

San Francisco, California
Бракосочетание
До 1937

Жена: Nora Jacob

California, United states
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nora Jacob

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Popoff Alice William

Смерть
21.08.2000
Whittier, Los Angeles California, USA
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