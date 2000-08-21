Богданов Bogdonov John Иван Иссаевич Edward
Место рожденияin Russia
Дата рождения24.01.1911
Дата смерти21.08.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911
in Russia
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Богданов Bogdonov Bogdanoff Jack John
Мать ребёнка: Nora Jacob
San Francisco, California
Бракосочетание
До 1937
Жена: Nora Jacob
California, United states
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nora Jacob
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Popoff Alice William
Смерть
21.08.2000
Whittier, Los Angeles California, USA