Лысов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1970

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970

Отец: Лысов Василий Иванович

Мать: Лысова Антонида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысова (Гречко) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1989

Дочь: Пудваль Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Лысова (Гречко) Наталья Ивановна

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