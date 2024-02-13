Лысов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970
Отец: Лысов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысова (Гречко) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1989
Дочь: Пудваль Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Лысова (Гречко) Наталья Ивановна