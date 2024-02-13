Лысова (Гречко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова (Гречко) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1968

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1968

Отец: Гречко Иван Андреевич

Мать: Гречко Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1989

Дочь: Пудваль Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Лысов Владимир Васильевич

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