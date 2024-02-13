Лысова (Гречко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1968
Отец: Гречко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1989
Дочь: Пудваль Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Лысов Владимир Васильевич