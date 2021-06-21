Вертухин Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1956
Дата смерти21.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956
Рождение ребёнка
23.12.1976
Дочь: Дашкова (Вертухина) Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1980
Сын: Вертухин Алексей Олегович
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1984
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Нахабина (Вертухина) Елена Олеговна
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Короткова (Вертухина) Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1986
Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Смерть
21.06.2021