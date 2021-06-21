Вертухин Олег Николаевич 12.02.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вертухин Олег Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1956

Дата смерти

21.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956

Отец: Вертухин Николай Александрович

Мать: Вертухина (Карташова) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1976

Дочь: Дашкова (Вертухина) Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1980

Сын: Вертухин Алексей Олегович

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1984

Сын: Вертухин Сергей Олегович

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Нахабина (Вертухина) Елена Олеговна

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Короткова (Вертухина) Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1986

Сын: Вертухин Иван Олегович

Мать ребёнка: Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Смерть
21.06.2021

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