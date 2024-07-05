Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна 24.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВертухина (Петрова) Лидия Ивановна

Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1976

Дочь: Дашкова (Вертухина) Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1980

Сын: Вертухин Алексей Олегович

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1984

Сын: Вертухин Сергей Олегович

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Нахабина (Вертухина) Елена Олеговна

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Короткова (Вертухина) Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.1986

Сын: Вертухин Иван Олегович

Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.