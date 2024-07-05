Вертухина (Петрова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1976
Дочь: Дашкова (Вертухина) Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1980
Сын: Вертухин Алексей Олегович
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
04.07.1984
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Нахабина (Вертухина) Елена Олеговна
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Короткова (Вертухина) Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1986
Отец ребёнка: Вертухин Олег Николаевич