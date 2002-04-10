Сущенко Николай Давыдович 14.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенко Николай Давыдович

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Место рождения

Нестеровка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

10.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Сущенко Давыд Данилович

Мать: Сущенко Клавдия Николаевна

Нестеровка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарна Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1959

Сын: Сущенко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна

Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1960

Сын: Сущенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1963

Сын: Сущенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
26.02.1972

Дочь: Рябова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна

Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.04.2002
Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

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