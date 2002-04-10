Сущенко Николай Давыдович
Место рождения
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти10.04.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1959
Сын: Сущенко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.1960
Сын: Сущенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1963
Сын: Сущенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1972
Дочь: Рябова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Косарна Прасковья Николаевна
Смерть
10.04.2002