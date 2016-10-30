Косарна Прасковья Николаевна 21.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косарна Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1934

Дата смерти

30.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенко Николай Давыдович

Рождение ребёнка
12.04.1959

Сын: Сущенко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович

Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1960

Сын: Сущенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович

Рождение ребёнка
06.02.1963

Сын: Сущенко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович

Рождение ребёнка
26.02.1972

Дочь: Рябова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович

Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.10.2016
Калиновка, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

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