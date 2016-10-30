Косарна Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1934
Дата смерти30.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1959
Сын: Сущенко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович
Рождение ребёнка
06.10.1960
Сын: Сущенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович
Рождение ребёнка
06.02.1963
Сын: Сущенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович
Рождение ребёнка
26.02.1972
Дочь: Рябова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Сущенко Николай Давыдович
Смерть
30.10.2016