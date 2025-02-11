Елисей Миронов 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Елисей Миронов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Осипова1806 г.р.
Отец
Мирон Гордеев1802 г.р.
Супруги
Евдокия Максимова1830 г.р.
Дети
Агафья Елисеева1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мирон Гордеев

Мать: Мария Осипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Елисеева

Мать ребёнка: Евдокия Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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