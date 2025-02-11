Елисей Миронов
мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Осипова1806 г.р.
ОтецМирон Гордеев1802 г.р.
Супруги
Евдокия Максимова1830 г.р.
Дети
Агафья Елисеева1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мирон Гордеев
Мать: Мария Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Елисеева
Мать ребёнка: Евдокия Максимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно