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Дементий Евстафеев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Евстафий Васильев

Мать: Марфа Лаврентьева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1833 Дементий 3 МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Павлова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Васса Дементьева

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1853

Дочь: Дарья Дементьева

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1853 Дарья 10/13.03.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянин Дементий Евстафьев и законная его жена Акилина... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1854

Сын: Иван Дементьев

Мать ребёнка: Акилина Павлова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1854 Иоанн 08/10.04.1854 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Старова Фатюкова крестьянин Дементий Евстафьев и законная его жена Акилина... Показать все
Смерть
Неизвестно

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