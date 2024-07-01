Дементий Евстафеев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Евстафий Васильев
Мать: Марфа Лаврентьева
МК-1833 Дементий 3 МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Павлова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Васса Дементьева
Мать ребёнка: Акилина Павлова
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1853
Дочь: Дарья Дементьева
Мать ребёнка: Акилина Павлова
МК-1853 Дарья 10/13.03.1853 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянин Дементий Евстафьев и законная его жена Акилина... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1854
Сын: Иван Дементьев
Мать ребёнка: Акилина Павлова
МК-1854 Иоанн 08/10.04.1854 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Старова Фатюкова крестьянин Дементий Евстафьев и законная его жена Акилина... Показать все
Смерть
Неизвестно