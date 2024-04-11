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Васса Дементьева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

01.01.1852

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Дементий Евстафеев

Мать: Акилина Павлова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
01.01.1852
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все

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