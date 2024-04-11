Васса Дементьева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти01.01.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Дементий Евстафеев
Мать: Акилина Павлова
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1852
МК-1852 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 01/03.01.1852 Бежецкаго уезда Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова крестьянина Дементья Евстафеева дочь Васса Погоста Лютниц священник Иоанн Т... Показать все