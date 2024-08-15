Грязнова (Быкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: Быков Василий Стефанович
Мать: Быкова Праскева Петровна
Бракосочетание
13.10.1891 ст.
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 566 Кусково село, Спасская церковь. Жених - 36 лет, вторым браком. Невеста - 22 года, девица.
Смерть
Неизвестно