Грязнова (Быкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнова (Быкова) Александра Васильевна

Грязнова (Быкова) Александра Васильевна

Место рождения

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Быков Василий Стефанович

Мать: Быкова Праскева Петровна

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
13.10.1891 ст.

Муж: Грязнов Михаил Андреевич

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 566 Кусково село, Спасская церковь. Жених - 36 лет, вторым браком. Невеста - 22 года, девица.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.