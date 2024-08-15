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Грязнов Михаил Андреевич

Место рождения

Порецкое, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Порецкое, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
13.10.1891 ст.

Жена: Грязнова (Быкова) Александра Васильевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2576, стр. 566 Кусково село, Спасская церковь. Жених - 36 лет, вторым браком. Невеста - 22 года, девица.
Смерть
Неизвестно

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