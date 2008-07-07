Царева (Кошкина) Ираида (Раиса) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Кошкина) Ираида (Раиса) Ивановна

Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.12.1929

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
15.07.1950

Дочь: Казакова (Царева) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Царев Василий Григорьевич

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1956

Сын: Царев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Царев Василий Григорьевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
07.07.2008
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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