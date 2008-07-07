Царева (Кошкина) Ираида (Раиса) Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.12.1929
Дата смерти07.07.2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1950
Дочь: Казакова (Царева) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Царев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1956
Сын: Царев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Царев Василий Григорьевич
Смерть
07.07.2008