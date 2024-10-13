Салмина Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти18.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Михаил Алексеевич
Мать: Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Тихонов Дмитрий Ефремович
Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кадяева (Салмина) Марья Ефремовна
Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Рождение ребёнка
?.10.1854
Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Рождение ребёнка
09.01.1873 ст.
Дочь: (Салмина) Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Смерть
18.02.1911 ст.