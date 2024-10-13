Салмина Марфа Михайловна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салмина Марфа Михайловна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1835

Дата смерти

18.02.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Михаил Алексеевич

Мать: Авдотья Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тихонов Дмитрий Ефремович

Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кадяева (Салмина) Марья Ефремовна

Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1854

Сын: Тихонов Филипп Ефремович

Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Салмин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1873 ст.

Дочь: (Салмина) Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.1911 ст.

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