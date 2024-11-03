Тихонов Салмин Ефрем Тихонович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихонов Салмин Ефрем Тихонович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Салмин Тихон Николаевич

Мать: Салмина (Денисова) Дарья Куприяновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина (Пахомычева) Пелагея Федоровна 1 жена Ефрема есть сестра Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тихонов Дмитрий Ефремович

Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кадяева (Салмина) Марья Ефремовна

Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1854

Сын: Тихонов Филипп Ефремович

Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Салмин Иван Ефремович

Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1873 ст.

Дочь: (Салмина) Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1911

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