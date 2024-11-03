Тихонов Салмин Ефрем Тихонович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Тихонов Дмитрий Ефремович
Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кадяева (Салмина) Марья Ефремовна
Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1854
Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1873 ст.
Дочь: (Салмина) Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Салмина Марфа Михайловна
Смерть
До 1911