Гусев Дмитрий Иванович 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гусев Иван Александров

Мать: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Гусева) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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