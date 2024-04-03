Гусев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Гусева) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1948
Смерть
Неизвестно