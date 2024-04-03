Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Гусева) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1948
Смерть
Неизвестно