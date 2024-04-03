Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Сафронова) (Сафронова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Гусева) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бахарева(Гусева) (Гусева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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