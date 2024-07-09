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Дегтярев Евген Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дегтярев Тимофей Григорьевич

Мать: Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дегтярев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Дегтярева Клавдия Евгеньевна

Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Дегтярев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна

Смерть
04.11.1937

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