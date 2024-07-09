Дегтярев Евген Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти04.11.1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дегтярев Тимофей Григорьевич
Мать: Варвара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дегтярев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Дегтярева Клавдия Евгеньевна
Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Дегтярев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Дегтярева Агафия Васильевна
Смерть
04.11.1937