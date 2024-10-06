Волкова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия? Прокопьевна
Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич
Бракосочетание
22.10.1851 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанова (Волкова) Евдокия Прокофьевна 2 жена Анания
Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Морозова (Волкова) Агафья Прокопьевна
Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно