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Волкова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия? Прокопьевна

Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич

Бракосочетание
22.10.1851 ст.

Муж: Волков Прокофий Афанасьевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанова (Волкова) Евдокия Прокофьевна 2 жена Анания

Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Морозова (Волкова) Агафья Прокопьевна

Отец ребёнка: Волков Прокофий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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