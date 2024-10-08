Степанова (Волкова) Евдокия Прокофьевна 2 жена Анания
Место рожденияИльиновка
Дата рождения1854
Дата смерти27.04.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
16.08.1872 ст.
Поручитель по жениху Воронцов Евлений Павлович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна
Отец ребёнка: Егоров При Отпевании (Степанов На Свадьбе) Ананий Степанович
Восприемник
10.07.1874 ст.
Родился Василий Дементьевич Сураев в семье Дементия Аверьяновича и Марии Анисимовны Фединой в девичестве
Смерть
27.04.1875 ст.
Восприемник
09.03.1974 ст.
Родился Алексей Кузьмич Волков