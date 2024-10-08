Степанова (Волкова) Евдокия Прокофьевна 2 жена Анания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Волкова) Евдокия Прокофьевна 2 жена Анания

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Место рождения

Ильиновка

Дата рождения

1854

Дата смерти

27.04.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Волков Прокофий Афанасьевич

Мать: Волкова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
16.08.1872 ст.

Муж: Егоров При Отпевании (Степанов На Свадьбе) Ананий Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручитель по жениху Воронцов Евлений Павлович
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шашкова (Степанова) Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Егоров При Отпевании (Степанов На Свадьбе) Ананий Степанович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
10.07.1874 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родился Василий Дементьевич Сураев в семье Дементия Аверьяновича и Марии Анисимовны Фединой в девичестве
Смерть
27.04.1875 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
09.03.1974 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родился Алексей Кузьмич Волков

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