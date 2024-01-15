Пушкарева (Самойлова) Ольга Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Самойлова) Ольга Трифоновна

Место рождения

Курская область Больше Солдатский район село Нижняя Паровая

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область Больше Солдатский район село Нижняя Паровая
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пушкарева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
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