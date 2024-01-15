Пушкарева (Самойлова) Ольга Трифоновна
Место рожденияКурская область Больше Солдатский район село Нижняя Паровая
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Курская область Больше Солдатский район село Нижняя Паровая
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пушкарева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное