Пушкарева Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Прилуцкая Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прилуцкий Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Прилуцкий Фёдор Федосеевич
Рождение ребёнка
?.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прилуцкий Фёдор Федосеевич
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Смерть
1919
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное