Пушкарева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева Анастасия Михайловна

Пушкарева Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пушкарев Михаил Александрович

Мать: Пушкарева Ольга Трифоновна

Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Прилуцкий Фёдор Федосеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Прилуцкая Анна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прилуцкий Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Прилуцкий Фёдор Федосеевич

Рождение ребёнка
?.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прилуцкий Фёдор Федосеевич

Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Смерть
1919
Курская область суджанский район село Черкасское Поречное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close