Марфа Данилова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Волкова Екатерина Аввакумова
Отец ребёнка: Аввакум Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей Аввакумов
Отец ребёнка: Аввакум Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1846
Дочь: Татьяна Аввакумова
Отец ребёнка: Аввакум Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1848
Дочь: Ефросинья Аввакумова
Отец ребёнка: Аввакум Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аввакум Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно