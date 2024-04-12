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Марфа Данилова

Место рождения

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Волкова Екатерина Аввакумова

Отец ребёнка: Аввакум Иванович

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей Аввакумов

Отец ребёнка: Аввакум Иванович

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1846

Дочь: Татьяна Аввакумова

Отец ребёнка: Аввакум Иванович

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1848

Дочь: Ефросинья Аввакумова

Отец ребёнка: Аввакум Иванович

Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакум Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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