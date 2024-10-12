Павел Тимофеевич 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павел Тимофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тимофей Трофимович

Мать: Татьяна Карповна по 1770 или Егоровна по 1783

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.

Сын: Петр Павлович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Прокофий Павлович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Павловна

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Смерть
Неизвестно

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