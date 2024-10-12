Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1799 ст.
Сын: Петр Павлович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Прокофий Павлович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Павловна
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Смерть
Неизвестно