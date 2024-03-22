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Орешкин Евгений

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Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

14.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Образование
С 01.09.1994 по 19.06.1999
Челябинский государственный агроинженерный университет | Инженер-электрик
Бракосочетание
09.07.2011

Жена: Орешкина Екатерина Евгеньевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешкина Екатерина Евгеньевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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