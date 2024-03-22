Орешкин Евгений
Место рождения
Дата рождения14.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1978
Образование
С 01.09.1994 по 19.06.1999
Челябинский государственный агроинженерный университет | Инженер-электрик
Бракосочетание
09.07.2011
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешкина Екатерина Евгеньевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область