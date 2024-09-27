Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Анна Борисовна

Смерть
1745

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