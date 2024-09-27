Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Анна Борисовна
Смерть
1745