Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлович
Смерть
1745