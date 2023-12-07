Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлович

Смерть
1745
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