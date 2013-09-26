Бессонов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1953
Дата смерти26.09.2013
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Илья Александрович
Мать ребёнка: Бессонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Александр Александрович
Мать ребёнка: Бессонова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессонова Ирина
Смерть
26.09.2013