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Бессонов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1953

Дата смерти

26.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бессонова ТАМАРА Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Илья Александрович

Мать ребёнка: Бессонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Бессонова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Ирина

Смерть
26.09.2013
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