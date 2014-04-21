Андрианов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения08.07.1932
Дата смерти21.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1960
Сын: Андрианов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Андрианова (Новикова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Наумова (Андрианова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Андрианова (Новикова) Любовь Ивановна
Смерть
21.04.2014