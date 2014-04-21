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Андрианов Владимир Александрович

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Место рождения

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.07.1932

Дата смерти

21.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1932

Отец: Андрианов Александр Иванович

Мать: Андрианова (Савинова) Ирина Михайловна

Ворохобино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова (Новикова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1960

Сын: Андрианов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Андрианова (Новикова) Любовь Ивановна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Наумова (Андрианова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Андрианова (Новикова) Любовь Ивановна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.04.2014

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