Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1937
Сын: Копытов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Копытова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович
Смерть
Неизвестно