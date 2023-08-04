Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копытов Виктор Миронович

Рождение ребёнка
24.10.1937

Сын: Копытов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Копытова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Копытов Виктор Миронович

Смерть
Неизвестно

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