Мозгова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1947
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1947
Рождение ребёнка
04.11.1977
Сын: Мозгов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
04.11.1977
Сын: Мозгов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
03.11.1978
Дочь: Мозгова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович