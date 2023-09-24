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Мозгова Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1947

Отец: Иванов Александр Иванович

Мать: Иванова (Пронина) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1977

Сын: Мозгов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
04.11.1977

Сын: Мозгов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
03.11.1978

Дочь: Мозгова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Мозгов Владимир Егорович

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