Мозгов Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1940
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Отец: Мозгов Егор Максимович
Мать: Мозгова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1977
Сын: Мозгов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1977
Сын: Мозгов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1978
Дочь: Мозгова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна