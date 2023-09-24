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Мозгов Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: Мозгов Егор Максимович

Мать: Мозгова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1977

Сын: Мозгов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
04.11.1977

Сын: Мозгов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1978

Дочь: Мозгова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Мозгова Любовь Александровна

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