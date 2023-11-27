(Вландис) Алевтина
Место рожденияг.Новороссийск
Дата рождения1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1966
Сын: Чикризов Виктор
Отец ребёнка: Чикризов Александр
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
14.03.1969
Дочь: Кондратьева Елена
Отец ребёнка: Чикризов Александр
г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Чикризов Александр
г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР