(Вландис) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вландис) Алевтина

Место рождения

г.Новороссийск

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Новороссийск
Рождение ребёнка
1966

Сын: Чикризов Виктор

Отец ребёнка: Чикризов Александр

г.Новороссийск
Рождение ребёнка
14.03.1969

Дочь: Кондратьева Елена

Отец ребёнка: Чикризов Александр

г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Чикризов Александр

г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
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