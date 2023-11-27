Чикризов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикризов Александр

Чикризов Александр

Место рождения

Латвийская ССР

Дата рождения

1940

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Латвийская ССР
Рождение ребёнка
1966

Сын: Чикризов Виктор

Мать ребёнка: Алевтина

г.Новороссийск
Рождение ребёнка
14.03.1969

Дочь: Кондратьева Елена

Мать ребёнка: Алевтина

г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Алевтина

г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Смерть
2000
г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Бишкек
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close