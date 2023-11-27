Чикризов Александр
Место рожденияЛатвийская ССР
Дата рождения1940
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1966
Сын: Чикризов Виктор
Мать ребёнка: Алевтина
г.Новороссийск
Рождение ребёнка
14.03.1969
Дочь: Кондратьева Елена
Мать ребёнка: Алевтина
г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Смерть
2000
г.Фрунзе/Бишкек Киргизская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Бишкек