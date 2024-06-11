Мольков Осип Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Мольков Яков Егорович
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молькова Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Молькова Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Молькова Ксения Осиповна
Мать ребёнка: Настасья Андреевна
Смерть
Неизвестно