Мольков Осип Яковлевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мольков Осип Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Мольков Яков Егорович

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молькова Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: Настасья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мольков Иван Осипович

Мать ребёнка: Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Молькова Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Молькова Ксения Осиповна

Мать ребёнка: Настасья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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