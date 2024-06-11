Молькова Ксения Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти10.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Мольков Осип Яковлевич
Мать: Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1871
Отец ребёнка: Дряхлов Яким Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1873
Дочь: Дряхлова Матрена Якимовна
Отец ребёнка: Дряхлов Яким Александрович
Смерть
10.03.1874
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
от чахотки