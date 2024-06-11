Молькова Ксения Осиповна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молькова Ксения Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

10.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Мольков Осип Яковлевич

Мать: Настасья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дряхлов Яким Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Дряхлов Федор Якимович

Отец ребёнка: Дряхлов Яким Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1873

Дочь: Дряхлова Матрена Якимовна

Отец ребёнка: Дряхлов Яким Александрович

Смерть
10.03.1874
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
от чахотки

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