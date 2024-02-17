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Григорьева -- Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1898

Дочь: Григорьева Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Григорьев Иосиф Акимович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Григорьева Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: Григорьев Иосиф Акимович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иосиф Акимович

Смерть
Неизвестно
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