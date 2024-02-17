Григорьева -- Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1898
Дочь: Григорьева Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Григорьев Иосиф Акимович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Григорьева Клавдия Иосифовна
Отец ребёнка: Григорьев Иосиф Акимович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно