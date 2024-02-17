Григорьева Клавдия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1901
Дата смерти22.11.1902
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
22.11.1902
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]