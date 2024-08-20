Щеславская Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеславский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова (Щеславская) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульц (Щеславская) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Traugot (Щеславская) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеславский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Щеславский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно