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Щеславская Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеславский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова (Щеславская) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульц (Щеславская) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Traugot (Щеславская) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеславский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Щеславский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Щеславский Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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