Некрасова (Некрасова) Анна Максимовна 19.01.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Анна Максимовна

Некрасова (Некрасова) Анна Максимовна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.01.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1830

Отец: Некрасов Максим Абрамович

Мать: Некрасова (Фокина) Катерина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1850

Муж: Некрасов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1850

Дочь: (Некрасова) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Некрасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1853

Сын: Некрасов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.