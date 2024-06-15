Некрасова (Некрасова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1830
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1850
Рождение ребёнка
23.12.1850
Дочь: (Некрасова) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Некрасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1853
Сын: Некрасов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно