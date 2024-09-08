Панжинская (Бирюкова) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Бирюкова) Елена Филипповна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бирюков Филипп Финогенов

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1876 ст.

Муж: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Панжинский Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Панжинский Потап Андреевич

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панжинская Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.01.1898 ст.

Сын: Панжинский Феоктист Андреев

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Панжинская София Андреевна

Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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