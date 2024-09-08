Панжинская (Бирюкова) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Бирюков Филипп Финогенов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Панжинский Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Панжинский Потап Андреевич
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Панжинская Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.01.1898 ст.
Сын: Панжинский Феоктист Андреев
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Панжинская София Андреевна
Отец ребёнка: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно