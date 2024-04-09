Василиса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1841
Дочь: (Потылицына) Федора Ипатова
Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин
Рождение ребёнка
?.04.1844
Сын: Потылицын Афонасий Ипатов
Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Потылицын) Елена Ипатова
Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин
Смерть
Неизвестно