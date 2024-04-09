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Василиса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Ипват Никитин

Рождение ребёнка
?.10.1841

Дочь: (Потылицына) Федора Ипатова

Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин

Рождение ребёнка
?.04.1844

Сын: Потылицын Афонасий Ипатов

Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Потылицын) Елена Ипатова

Отец ребёнка: Потылицын Ипват Никитин

Смерть
Неизвестно

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