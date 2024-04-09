Потылицын Ипват Никитин
Место рождениядеревня шунерская, Енисейская губерния
Дата рождения?.10.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1814
Отец: Потылицын Никита Гаврилов
Мать: Харитина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
?.10.1841
Дочь: (Потылицына) Федора Ипатова
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
?.04.1844
Сын: Потылицын Афонасий Ипатов
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Потылицын) Елена Ипатова
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Смерть
Неизвестно