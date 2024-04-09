Потылицын Ипват Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Ипват Никитин

Место рождения

деревня шунерская, Енисейская губерния

Дата рождения

?.10.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1814

Отец: Потылицын Никита Гаврилов

Мать: Харитина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Васильева

Рождение ребёнка
?.10.1841

Дочь: (Потылицына) Федора Ипатова

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Рождение ребёнка
?.04.1844

Сын: Потылицын Афонасий Ипатов

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Потылицын) Елена Ипатова

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Смерть
Неизвестно

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