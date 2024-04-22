Евдокимова Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Феодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882

Сын: Евдокимов Степан Филаретович

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Евдокимов Илья Филаретович

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1884

Сын: Евдокимов Петр Филаретович

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евдокимов Антон Филаретович

Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

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