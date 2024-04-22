Евдокимова Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Евдокимов Степан Филаретович
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Евдокимов Илья Филаретович
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1884
Сын: Евдокимов Петр Филаретович
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Евдокимов Антон Филаретович
Отец ребёнка: Евдокимов Филарет Григорьевич