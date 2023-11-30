Евдокимов Петр Филаретович
Место рождения
Дата рождения25.12.1884
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1884
Отец: Евдокимов Филарет Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евдокимов Николай
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1912
Сын: Евдокимов Марк
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Евдокимов Иван
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1918
Сын: Евдокимов Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Уймина Елизавета
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Евдокимов Григорий
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смертина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова Анна Ивановна
Смерть
1933
Причина смерти: по болезни