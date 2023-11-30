Евдокимов Петр Филаретович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Петр Филаретович

Место рождения

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

25.12.1884

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1884

Отец: Евдокимов Филарет Григорьевич

Мать: не указана

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евдокимов Николай

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Евдокимов Марк

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Евдокимов Иван

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1918

Сын: Евдокимов Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Уймина Елизавета

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Евдокимов Григорий

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смертина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Евдокимова Анна Ивановна

Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Анна Ивановна

Смерть
1933
Якшина, Ирбитское, Свердловская область
Причина смерти: по болезни
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