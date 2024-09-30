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Матикайнен Иван Петрович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908

Отец: Матикайнен Петр Адамович

Мать: Матикайнен (Матикайнен) Екатерина Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.02.1930

Жена: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1931

Сын: Матикайнен Илмари Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1933

Сын: Матикайнен Суло Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.05.1936

Дочь: (Матикайнен) Мирьям Ивановна

Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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