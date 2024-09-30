Матикайнен Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908
Бракосочетание
17.02.1930
Рождение ребёнка
27.01.1931
Сын: Матикайнен Илмари Иванович
Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1933
Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
?.05.1936
Дочь: (Матикайнен) Мирьям Ивановна
Мать ребёнка: Матикайнен (Халцонен) Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно